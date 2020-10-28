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Tayland parlamentosu karıştı! Kürsüye çıkan vekil kendini kesti

Tayland'da muhalefet partisinden milletvekili , Tayland Başbakanı 'nın ülkedeki protestoları önemsememekle suçlayıp, parlamentoda kolunu bıçakla kesti. O anlar anbean kayıt altına alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Tayland parlamentosu karıştı! Kürsüye çıkan vekil kendini kesti

Tayland meclisinde hareketli saatler yaşandı. Tayland'da muhalefet partisindeki milletvekili Wisarn Techatheerawat, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça'nın, hükümet karşıtı gösterileri önemsememesine tepki gösterdi. Mecliste konuşma yaptığı sırasında ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıyıran Techatheerawat, cebinden çıkardığı bıçakla kolunu kesti.

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KARARLILIĞIMI BAŞBAKANA GÖSTERMEK İÇİN KAN AKITTIM

Parlamentonun bir anda sessizliğe büründüğü ifade edilirken, Techatheerawat eylemi gerçekleştirdiği sırada "Bu soruna bir çözüm düşünemiyorum, çocukların kanının dökülmesini istemiyorum. Kararlılığımı Başbakan Prayut Çan-oça'ya göstermek için kanımı akıtmak istiyorum" dedi.

TAYLAND'DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un bir süredir Almanya'da yaşaması ülkede protestoların başlamasına neden oldu. Sokaklara dökülen protestocular, Kral'ın ülkeyi Almanya'dan yönettiği gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor. Göstericiler, Bangkok'ta Almanya Büyükelçilik binası önünde okudukları bildiride, Kral Vajiralongkorn'un siyasi çalışmalarını Almanya'da sürdürüp sürdürmediğinin soruşturulmasını istemişti.

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