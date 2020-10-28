İtalya'da koronavirüs protestoları devam ediyor! Sokaklar savaş alanına döndü

İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın 27 Ekim'de açıkladığı verilere göre son 24 saatte 21 bin 994 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede toplam atkif Kovid-19 hastası sayısı 255 bin 90'a yükselirken salgının başından beri koronavirüse yakalanan kişi sayısı toplamda 564 bin 778'e ulaştı. Pandemi nedeniyle 37 bin 700 kişi hayatını kaybetti.