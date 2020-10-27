27 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov koronavirüs karantinasına girdi

Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov koronavirüs karantinasına girdi

... , bir koronavirüs hastasına teması sonrası kendisini karantinaya aldı. Bu haber öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda Lavrov ile görüşmüştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov koronavirüs karantinasına girdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temasa girdiği ve ardından kendisini tedbir amaçlı karantinaya aldığı belirtildi.

Lavrov'un kimle temasta olduğu açıklanmazken; sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Lavrov, 26 Ekim'de Yunanistan ziyaretinden Rusya'ya dönmüştü.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, RUS MEVKİDAŞI LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Bu haber öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya konuları ele alındı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA