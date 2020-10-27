Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov koronavirüs karantinasına girdi
Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir koronavirüs hastasına teması sonrası kendisini karantinaya aldı. Bu haber öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda Lavrov ile görüşmüştü.
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Lavrov, 26 Ekim'de Yunanistan ziyaretinden Rusya'ya dönmüştü.
Bu haber öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temasa girdiği ve ardından kendisini tedbir amaçlı karantinaya aldığı belirtildi.
Lavrov'un kimle temasta olduğu açıklanmazken; sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Lavrov, 26 Ekim'de Yunanistan ziyaretinden Rusya'ya dönmüştü.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, RUS MEVKİDAŞI LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ
Bu haber öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya konuları ele alındı.
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