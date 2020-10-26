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Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısı 25 bini geçti

Koronavirüse teslim olan 'da vaka sayısı her geçen gün artıyor. Fransa'da günlük 26 bin 771'e çıkarken, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 165'e çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.10.2020
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Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısı 25 bini geçti

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 26 bin 771 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 165 bin 278'e ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 26 bin 771 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 165 bin 278'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 258 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 35 bin 18'e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde bin 904'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 13 bin 66 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

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