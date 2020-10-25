ABD hükümetinin bilim danışmanı Dr Anthony Fauci koronavirüs aşısı için tarih verdi

ABD hükümeti bilim insanı İngiliz devlet televizyonu BBC'ye yaptığı açıklamada, sınırlı olarak üretilecek ilk dozların kişilere belirli önceliklendirmeye göre uygulanacağını ve aşının geniş kitlelere ulaşmasının 2021'in ilk aylarında olacağını söyledi.

Dr. Fauci önceliklerin ne olduğu konusunda detay vermedi. Fauci, koronavirüs aşısının salgın tedbirlerinin yerine tutmayacağını da ayrıca belirtti.

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