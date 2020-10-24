Son dakika: ABD'de eğitim uçağı evin üzerine düştü

ABD Donanması Hava Kuvvetleri Sözcüsü Binbaşı Zach Harrel, yaptığı açıklamada T-6B tipi eğitim uçağının yerel saatle 17.00 civarında Mobile kasabasına bağlı Foley semtine düştüğünü ve iki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölen pilotların kimliklerinin henüz açıklanmayacağını belirten Harrel, uçağın düştüğü yerde ölen ya da yaralanan olup olmadığını bilmediğini ifade etti.