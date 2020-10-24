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Son dakika: ABD'de eğitim uçağı evin üzerine düştü

donanmasına ait iki kişilik eğitim uçağı, Alabama eyaletinde bir evin üzerine düştü. içinde de California eyaletinde donanmaya bağlı bir F/ tipi savaş uçağı düşmüş, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulmuştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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Son dakika: ABD'de eğitim uçağı evin üzerine düştü

Donanması Hava Kuvvetleri Sözcüsü Binbaşı Zach , yaptığı açıklamada T-6B tipi eğitim uçağının yerel saatle 17.00 civarında Mobile kasabasına bağlı Foley semtine düştüğünü ve iki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölen pilotların kimliklerinin henüz açıklanmayacağını belirten Harrel, uçağın düştüğü yerde ölen ya da yaralanan olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

medyasında, uçağın düştüğü evde yangın çıktığı bilgisi yer aldı.

Baldwin İlçesi Şerifliğinden yapılan açıklamada, henüz ölü ya da yaralı bilgisi alınmadığı belirtildi.

içinde de California eyaletinde donanmaya bağlı bir F/ tipi savaş uçağı düşmüş, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulmuştu.

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