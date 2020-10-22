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Yolcu uçağında maske takmadı! Kabin görevlisini darp etti

'den dünyaya yayılan koronavirüsle birlikte hayatımıza giren maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Birçok ülkede maske zorunlu iken ’de ait Miami-Atlanta seferini yapan uçakta bir yolcu maske takmayı reddederek kabin görevlisine saldırdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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Yolcu uçağında maske takmadı! Kabin görevlisini darp etti

ABD'de Delta Havayollarına ait Miami - Atlanta seferini yapan uçakta Pazartesi gecesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele önlemleri çerçevesinde maske takması istenen bir yolcu uçakta gerginliğe neden oldu. Maske takmayı reddeden şahıs, öncelikle bir kabin görevlisi ile sözlü tartışmaya girdi.

Yolcu uçağında maske takmadı! Kabin görevlisini darp etti YOLCU UÇAĞINDA MASKE TAKMADI! KABİN GÖREVLİSİNİ DARP ETTİ

Tartışmanın hemen sonrasında uçaktaki güvenlik prosedürlerine uymayı reddeden yolcu, kabin görevlisini darp etti. Saldırgan şahıs ve bir yolcu, Miami-Dade Polis Departmanı tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı. Yaşanan olay nedeniyle uçak 4 saat rötarlı kalkış gerçekleştirdi.

ABD'de Covid-19 ile mücadele önlemleri çerçevesinde bazı havayolu firmaları, yolcularına kabin içinde maske takma zorunluluğu getirmişti.

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