Ev yapımı erişte 9 can aldı! Dondurucudan çıkarmışlardı...

PANZEHİRİ YOK, 24 SAAT İÇİNDE ÖLDÜRÜYOR

Yemeği yedikten sonra oluşan belirtiler arasında şiddetli karın ağrısı, terleme ve halsizlik olduğunu belirten Fei, "En nihayetinde durum komaya kadar ilerliyor. Karaciğer, böbrek, kalp ve beyin gibi pek çok organı etkiliyor. 24 saat içinde ölüme yol açabiliyor" dedi.