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Haberler Dünya Haberleri Emmanuel Macron Paris'te Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile görüştü

Emmanuel Macron Paris'te Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı , 'te ile bir araya geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2020
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Emmanuel Macron Paris'te Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile görüştü

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Elysee Sarayı'nda yapılan görüşmede Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ele alındı.

Macron, Sarkisyan ile bir araya gelmeden önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Emmanuel Macron ve Sarkisyan arasındaki görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

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