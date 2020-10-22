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Canlı yayında şoke eden anlar! Fenomen bir anda saldırdı

Son dakika haberine göre; 'da sosyal medya fenomeni Andrei , konuk ettiği Alena adlı kadını canlı yayında darp etti. Canlı yayında Burim'in kendisinden çıplak fotoğraflarını istediğini belirten Efremova, daha sonra Burim tarafından darp edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2020
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Canlı yayında şoke eden anlar! Fenomen bir anda saldırdı

Rusya'da Mellstroy lakaplı 680 bin takipçili sosyal medya fenomeni Andrei Burim, canlı yayın sırasında Alena Efremova adlı kadını, başını masaya defalarca vurarak darbetti.

Canlı yayında şoke eden anlar! Fenomen bir anda saldırdı

Efremova, canlı yayında Burim'in kendisinden çıplak fotoğraflar istediğini söyledi.

Canlı yayında şoke eden anlar! Fenomen bir anda saldırdı

Burim ise böyle bir şeyin olmadığını söyledikten sonra Efremovanın başını tutarak masaya vurdu.

Canlı yayında şoke eden anlar! Fenomen bir anda saldırdı

ŞİKAYETÇİ OLDU
Darp olayı üzerine yaralanan Efremova, hastaneye giderek tedavi oldu.

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Canlı yayında şoke eden anlar! Fenomen bir anda saldırdı

Rus medyasında yer alan haberde, Efremovanın Burimden şikayetçi olduğu aktarıldı.

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