Canlı yayında şoke eden anlar! Fenomen bir anda saldırdı
Son dakika haberine göre; Rusya'da sosyal medya fenomeni Andrei Burim, konuk ettiği Alena Efremova adlı kadını canlı yayında darp etti. Canlı yayında Burim'in kendisinden çıplak fotoğraflarını istediğini belirten Efremova, daha sonra Burim tarafından darp edildi.
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ŞİKAYETÇİ OLDU
Rusya'da Mellstroy lakaplı 680 bin takipçili sosyal medya fenomeni Andrei Burim, canlı yayın sırasında Alena Efremova adlı kadını, başını masaya defalarca vurarak darbetti.
Efremova, canlı yayında Burim'in kendisinden çıplak fotoğraflar istediğini söyledi.
Burim ise böyle bir şeyin olmadığını söyledikten sonra Efremovanın başını tutarak masaya vurdu.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Darp olayı üzerine yaralanan Efremova, hastaneye giderek tedavi oldu.
Rus medyasında yer alan haberde, Efremovanın Burimden şikayetçi olduğu aktarıldı.
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