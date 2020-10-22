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AB'den Rus ajanlara siber saldırı yaptırımı

Avrupa Birliği (), siber saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle iki Rus ajanına ve İstihbarat Servisi () birimine yaptırım uygulama kararı aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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AB'den Rus ajanlara siber saldırı yaptırımı

AB Konseyi, 2015 yılında Alman Federal Meclisine yapılan siber saldırının sorumlularına yaptırım uygulanacağını açıklandı.

Buna göre, siber saldırıda yer aldıkları gerekçesiyle Rus askeri istihbarat subayı Dmitry Sergeyevich Badin ile GRU Başkanı Igor Olegovich Kostyukov'un mal varlıkları donduruldu ve AB ülkelerine seyahat yasağı getirildi.

GRU'nun siber saldırıdan sorumlu biriminin de mal varlıkları donduruldu.

Alman Federal Meclisi 2015 yılında çeşitli siber saldırılara maruz kalmış, kurumun bilişim altyapısı çökmüştü.

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