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Son dakika: Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn koronavirüse yakalandı

Son dakika haberleri... 'ın yaptırığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan Spahn'ın kendisini karantinaya aldığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Son dakika: Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn koronavirüse yakalandı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın yaptırığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI

Bakan Spahn'ın koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu. Bakan Spahn'ın kendisini karantinaya aldığı aktarıldı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Alman medyası, Spahn'ın hafif semptomlar gösterdiğini ve evinde karantinaya girdiğini duyurdu.

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