Son dakika: Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn koronavirüse yakalandı
Son dakika haberleri... Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın yaptırığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan Spahn'ın kendisini karantinaya aldığı açıklandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın yaptırığı koronavirüs testi pozitif çıktı.
KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI
Bakan Spahn'ın koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu. Bakan Spahn'ın kendisini karantinaya aldığı aktarıldı.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Alman medyası, Spahn'ın hafif semptomlar gösterdiğini ve evinde karantinaya girdiğini duyurdu.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)