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Son dakika: ABD Alaska açıklarında 7.4'lük deprem

haberi... 'nin Alaska eyaleti açıklarında 7.4 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem sonrası yetkililer uyarısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Son dakika: ABD Alaska açıklarında 7.4'lük deprem

ABD'de Alaska açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Kurumu'nun duyurduğu depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Kuzey Pasifik Okyanusunda meydana gelen deprem, karadan yaklaşık 100 kilometre açıkta meydana geldi. Yerel saatle 12.54'te gerçekleşen depremin ardından 5,0 ve 5,2 büyüklüğünde iki artçı meydana geldi.

ABD Tsunami Uyarı Merkezi, Alaska'nın Peninsula kıyısı için tsunami uyarısında bulundu.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle fiziksel bir hasar meydana gelmedi.

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