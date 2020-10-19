Vakaların yüzde 98,5'i iyileşti: Gana'da üniversiteler açılıyor
Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 47 bin 232'ye çıkarken bunların yüzde 98,5'inin iyileştiği bildirildi. Ayrıca ülke genelinde koronavirüs nedeniyle kapatılan üniversitelerin yeni dönem için ocak 2021'de açılmasının planlandığı ifade edildi.
Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede şu ana kadar 510 bin 74 Kovid-19 testi yapıldığını söyledi. Akuffo-Addo, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 33 artarak 47 bin 232'ye ulaştığını, bunlardan 46 bin 578'inin iyileştiğini kaydetti.
YÜZDE 98.5 SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Ülkede sıfır Kovid-19 aktif vakası hedeflediğine işaret eden Akuffo-Addo, şu anda virüse yakalananların yüzde 98,5'inin sağlığına kavuştuğunu belirtti.
Akuffo-Addo, şimdiye kadar 310 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR
Akuffo-Addo, Kovid-19 nedeniyle kapatılan üniversitelerin yeni dönem için ocak 2021'de açılmasını planladıklarını ifade etti.
Lise ve ortaokulları son sınıf için eğitime başlattıklarını anımsatan Akuffo-Addo, "Kovid-19'un yayılmasını önleme tedbirlerinin bir parçası olarak 15 Mart'tan beri okullar kapalıydı ancak ocak 2021'de eğitim başlatılacak." dedi.
Akuffo-Addo, ülkenin uluslararası havalimanının 1 Eylül'de açıldığını hatırlatarak, vaka sayıların düşüş göstermesi nedeniyle kara ve deniz sınırlarının açılmasına yönelik de çalışmalara devam edildiğini kaydetti.