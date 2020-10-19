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Son dakika haberi: Mısır savaş uçakları Libyalı iki balıkçıyı öldürdü

... savaş uçaklarının, sınırında iki balıkçıyı hedef aldığı belirtildi. Balıkçıların, Mısır sınırına yanlışlıkla yaklaştığı ve Mısır savaş uçaklarının hedefi olduğu açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.10.2020
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Son dakika haberi: Mısır savaş uçakları Libyalı iki balıkçıyı öldürdü

Libya el-Ahrar televizyon kanalının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülkenin doğusundaki Tobruk kentinden iki balıkçı ile bir süreliğine iletişim kesildi.

İletişim kurulamayan balıkçıların cesetlerinin Mısır sınırı yakınlarındaki Jabub çölünde bulunduğu kaydedildi.

Güvenlik kaynağı, çadırlarını Libya sınırları içinde kuran balıkçıların, Mısır sınırına yanlışlıkla yaklaştığını ve bu ülkenin savaş uçaklarının hedefi olduğunu belirtti.

Libya ve Mısır resmi makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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