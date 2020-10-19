Dünya basını KKTC seçimini böyle yorumladı: Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı

GUARDİAN

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, "sert bir sağcı" olarak nitelediği Tatar'ın, Türkiye ile daha da sıkı ilişkiler kurma taraftarı olduğuna dikkat çekti. Guardian "Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyan tek ülke olan Türkiye, milliyetçi adayın seçilebilmesi için hatrı sayılır gücünü kullandı. Bu ay başında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına Tatar'ı alarak, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin tepkisini çekse de, kuzeydeki Maraş'ın bir kısmının açılacağını duyurdu." diye devam etti.

Gazete, Kıbrıs Girne Üniversitesi'nden tarih ve siyaset bilimi profesörü Hubert Faustmann'ın, "Sonuç, Ankara için net bir zafer. Çözüme karşı çıkanlar ve Türkiye ile iyi ilişkiler isteyenler için büyük bir kazanım. Türkiye'nin işlerine müdahil olmasına karşı çıkanlar ve adanın yeniden birleşmesini destekleyenler kaybetti" sözlerine de yer verdi.