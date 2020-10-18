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Saldırılara dayanamadılar! Köşeye sıkışan Ermeni özel kuvvetleri böyle kaçtı

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamada, ordusu tarafından son umut olarak mevzilere yerleştirilen özel kuvvetlerin Azerbaycan askerinin saldırısına dayanamayarak kaçmaya zorlandığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
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Saldırılara dayanamadılar! Köşeye sıkışan Ermeni özel kuvvetleri böyle kaçtı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu tarafından son umut olarak mevzilere yerleştirilen özel kuvvetlerin Azerbaycan askerinin saldırısına dayanamayarak kaçmaya zorlandığı belirtildi.

Saldırılara dayanamadılar! Köşeye sıkışan Ermeni özel kuvvetleri böyle kaçtı SALDIRILARA DAYANAMADILAR! KÖŞEYE SIKIŞAN ERMENİ ÖZEL KUVVETLERİ BÖYLE KAÇTI

Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde ise, Azerbaycan ordusunun zırhlı araçlarının ve askerlerinin Ermenistan özel kuvvetlerini nasıl kovaladığı yer aldı.

Görüntülerin sonuna doğru ise Ermenistan askerlerinin mevzilerden kaçtıktan sonra bu mevzilere Azerbaycan askerinin ilerlediği açıkça görülüyor.

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