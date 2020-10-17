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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinaya alındı

Koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yakın koruması koronavirüs olan Frank Walter Steinmeier karantinaya alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2020
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinaya alındı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, yakın korumasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.

KENDİ TEST SONUCU HENÜZ ÇIKMADI

Federal Cumhurbaşkanlığı Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Steinmeier, yakın korumasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındı.

Steinmeier'e Kovid-19 testi yapıldığı belirtilen açıklamada, sonucun henüz çıkmadığı belirtildi.

Mart ayı sonunda, Başbakan Angela Merkel de enfeksiyon kapan bir doktorla temas kurduğu için önlem olarak yaklaşık iki hafta evde karantinaya alınmıştı. Bu süre zarfında Merkel'e üç korona testi yapılmış ve testlerin üçü de negatif çıkmıştı.

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