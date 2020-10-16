Son dakika: Ölen babalarını morgdan kaçırdılar! Koronavirüsten ölmüştü...
Son dakika haberine göre; Arjantin'de 69 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra öldü. Ölüm nedeni koronavirüs olarak açıklanan adam, yakılmak üzere morga kaldırıldı. Yakınları yakılacak olan yaşlı adamın cenazesini morgdan kaçırdı.
Arjantin'in Tartagal şehrinde yaşayan 69 yaşındaki Ramon Juarez isimli adam, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden adamın ölümüne Kovid-19'un yol açtığı ortaya çıkınca cesedi yakılmak için hastane morguna kaldırıldı.
Cesedin yakılacağını duyan 20 kişilik bir guruptan oluşan akrabaları, hastane morgunu basıp adamın cesedini kaçırdı.
Haklarında soruşturma açılan aile üyeleri, Ramon'nun virüsten değil kalp krizi geçirerek öldüğünü, bu nedenle yakılmak yerine normal bir şekilde gömülmesi gerektiğini düşündükleri için cesedi hastaneden kaçırdıklarını söyledi. Olaydan sonra hastane müdürü, savcılığın soruşturma başlattığını söyledi.
Hayatını kaybeden Ramon'nun kızı yerel bir televizyona yaptığı açıklamada şunları söyledi: Babamız hastanenin iddia ettiği virüsten ölmedi. Hastaneye göre zaten her şey virüs. Doktorlar, bize babamızın virüsten öldüğünü bu nedenle cenazesini kendilerine veremeyeceklerini, cenazenin yakılacağını söylediler."
"Şayet babam doktorların iddia etiği gibi virüsten ölmüş olsaydı ailemizde en az bir kişinin testi pozitif çıkardı. Babam virüsten değil kalp krizinden öldü. Doktorlar babamızı yakılmadan önce sadece beş dakika son kez görebileceğimizi söylediler. Bu duruma göz yumamadığımız için babamızın cenazesini kaçırdık ve yetkililere kesinlikle teslim etmeyeceğiz."
Ailenin başka bir üyesi ise cenazenin gömüldüğünü ama tam olarak mezar yerinin bilinmediğini söyledi. Polisin, ölen adamın mezarını bulma çalışmaları devam ediyor.