Son dakika: Ölen babalarını morgdan kaçırdılar! Koronavirüsten ölmüştü...

Hayatını kaybeden Ramon'nun kızı yerel bir televizyona yaptığı açıklamada şunları söyledi: Babamız hastanenin iddia ettiği virüsten ölmedi. Hastaneye göre zaten her şey virüs. Doktorlar, bize babamızın virüsten öldüğünü bu nedenle cenazesini kendilerine veremeyeceklerini, cenazenin yakılacağını söylediler."