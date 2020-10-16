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ASALA Azerbaycan'a saldırabilir: Ermenistan'dan yenilgiler sonrası alçak eylem planı

İstihbaratı'nın (DTX) paylaştığı bilgiye göre, özel servisleri Azerbaycan'ın büyük şehirlerinde ordularının bir dizi yenilgisini örtbas etmek için kalabalık yerlerde ve toplu taşıma araçlarında terör eylemi planladığı ortaya çıktı. Ermenistan, 1990'lı yılların başından itibaren Bakü'de ve ülkenin diğer bölgelerinde sivil nüfusa karşı işlenen insanlık dışı terör eylemlerini terör örgütünü kullanarak tekrarlamayı planlıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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ASALA Azerbaycan'a saldırabilir: Ermenistan'dan yenilgiler sonrası alçak eylem planı

Azerbaycan İstihbaratı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan terör örgütlerini devreye sokarak kanlı bir eylem planı içinde olduğu ifade edildi.

AZERBAYCAN İSTİHBARATI VATANDAŞLARI UYARDI

Azerbaycan Güvenlik Servisi, Azerbaycanlı vatandaşları şüpheli gördükleri kişileri derhal ilgili birimlere haber vermeleri konusunda uyardı.

ASALA TERÖR ÖRGÜTÜ TEKRAR FAALİYETE GEÇECEK

Yapılan açıklamada, ''Ermenistan, terörü destekleyen ve devlet düzeyinde terör eylemleri gerçekleştiren bir devlettir. Şu anda Ortadoğu'dan bazı terör örgütlerine mensup teröristler Ermeni silahlı kuvvetlerinde ve özel hizmetlerde hizmet veriyor.

Vatandaşlar, günlük yaşam ve iş uyumunu bozmadan tetikte olmaya ve (012) 4059999 numaralı telefonu arayarak bölgelerinde bulunan şüpheliler, eylemler ve nesneler hakkında bilgi vermeye teşvik edilmektedir. Devlet Güvenlik Servisi ile yerel polis ve diğer kolluk kuvvetlerine haber vermeleri gerekmektedir. Aynı zamanda Ermeni terör örgütü ASALA'nın son dönemde faaliyete geçmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yurtdışındaki diplomatik misyonları ve diplomatik personeli, ülkemize ait diaspora temsilcileri ve şirket çalışanları uyanık olmalı ve kendi ülkelerindeki kolluk kuvvetlerine başvurmalıdır.'' ifadeleri kullanıldı.

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