Türkiye'nin hamlesi Yunan'ı panikletti! Atina'dan hadsiz açıklama

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyete geçmesi Yunanistan'ı panikletti. Yeni Oruç Reis krizinin öncekilerden çok daha ciddi olduğunda birleşen Yunan dış politika uzmanları, "Oruç Reis'in Meis'e 12 milden daha yakın mesafeye gelmesi halinde, Yunanistan'ın göstermesi gereken tepki hakkında birbirinden farklı görüşler ortaya attılar.

Atina "Pandion" Siyasal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi ve iktidar partisi Yeni Demokrasi (ND) milletvekili Prof. Angelos Sirigos, "Karasularımızı çok önceden 12 mile genişletmeliydik. Madem bunu geçmişte yapmadık, Oruç Reis, Meis'e 6.5 mil mesafeye bile yaklaştığında açık denizde olacak (uluslararası sularda)" diyerek, müdahale gerekmediğini ima etti.

BAŞIMIZ DERDE GİRER

Hürriyet'tin haberine göre; Aynı üniversiteden öğretim üyesi Prof. Konstantinos Filis ise, "Oruç Reis gemisini diplomatik ve operasyonel açıdan engellemezsek, başımız büyük derde gidecek. Çünkü, Türk Navtex'inde belirlenen sahalar, Yunanistan'ın Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayanarak karasularını tek taraflı genişletebileceği (12 mil) bölgeleri de kapsıyor. Türkiye bu şekilde, bir hakkımızı gelecekte kullanmamızı engellemiş oluyor" dedi.

TEPKİ SENARYOLARI

Yunan medyasına göre Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nda, Oruç Reis'in Meis Adası'na 12 milden az mesafeye ulaşması durumunda gösterilecek tepki senaryoları inceleniyor.

Haberlerde, Oruç Reis'in hızı göz önüne alındığında, Meis'e 12 mil mesafeye yarın ya da cumartesi varacağının tahmin edildiği ileri sürüldü.Oruç Reis'in çalışmaları ile ilgili 22 Ekim'e kadar geçerli Navtex (denizcilere duyuru), Meis'in 6 millik karasuları çizgisine 500 metre mesafeye kadar (6.5 mil), Türkiye'nin BM'ye de bildirdiği Türk kıta sahanlığı içindeki sahayı kapsıyor.

DÖNMEZ: ORUÇ REİS SİSMİK KABLOLARI SERMEYE BAŞLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'in faaliyet göstereceği lokasyona vardığını belirtti.Dönmez, dün video konferans yöntemiyle katıldığı Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"(Gemimiz) Yaklaşık 10 km uzunluğundaki sismik kabloları denize sermeye başladı. Dün (önceki gün) testler başladı ve bugün (dün) ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz. İlk etapta, 10 günlük bir çalışma programımız var."

COVID-19 ile birlikte pek çok şirketin Doğu Akdeniz'de havlu attığını belirten Dönmez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin verdiği gayri hukuki ruhsatlarda çalışan şirketlerin pandeminin etkisiyle sahadan çekildiklerini kaydetti. Bakan Dönmez, "Biz ise salgına rağmen denizlerimizdeki faaliyetlerimizi iş planımıza göre sürdürdük" diye konuştu.





ATİNA'DAN KÜSTAH SÖZLER

Yunan hükümet sözcüsü Stelyo Peças, Skai televizyonuna, "1-2 Ekim'deki AB Zirvesi'nde biçilen korse, Türkiye'ye çok dar geldi. O korseyi çıkarmaya çalışıyor" diye küstah bir açıklamada bulundu.

Bugün başlayacak AB Zirvesi'nde Maraş sahilinin açılması ve 'Oruç Reis' konularını gündeme getireceklerini ve Türkiye'ye karşı yaptırım mekanizmasının işletilmesini isteyeceklerini söyleyen Peças, bir soru üzerine, Yunanistan'ın operasyonel açıdan da gerekeni yapacağını söyledi.