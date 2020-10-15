Şovu kursağında kaldı! Macron'u şoke eden yanıt: Benim adım Sophie değil Meryem

10 MİLYON EURO ÖDEDİ

Petronin yaptığı ilk açıklamada, "Mali için dua edeceğim, Allah'ın merhameti ve rahmeti için yakaracağım çünkü Müslümanım. Siz bana Sophie diyorsunuz ama karşınızda Meryem var" şeklinde konuştu.



Fransız aktivist ayrıca, en yakın zamanda kaçırıldığı Gao'ya tekrar dönmek istediğini belirtti. Fransız cumhurbaşkanın ise Sophie Petronin'in serbest kalması için 10 milyon euro ödediği ve 200 tutukluyu serbest bıraktığı iddia edildi.