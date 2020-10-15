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Son dakika | AB'den Rusya'ya yaptırım kararı

, Rus muhalif 'ın Rusya'da kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle bu ülkeden 6 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım uygulanacak kişiler arasında Rus istihbarat teşkilatı başkanı ve iki savunma bakan yardımıcısı da bulunuyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
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Son dakika | AB'den Rusya'ya yaptırım kararı

AB, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'da kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle bu ülkeden 6 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım uygulanacak kişiler arasında Rus istihbarat teşkilatı başkanı ve iki savunma bakan yardımıcısı da bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor...

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