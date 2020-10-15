KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli: Mecbur kalmadıkça koronavirüs vakaları artan Rum tarafına geçmeyin

Bakan Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de son 24 saatte 1915 test yapıldığını, 5 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü ve 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Toplam vaka sayısının 824'e ulaştığını kaydeden Pilli, tedavisi tamamlanan toplam 777 kişinin taburcu edildiğini ve 43 hastanın da tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Pilli, Kıbrıs Rum kesiminde vaka sayılarının arttığına işaret ederek, "mecbur kalmadıkça Rum kesimine geçilmemesi" gerektiğini vurguladı.

Rum kesiminde çalışan ve mecburi olarak gidenlerin orada bulunduğu süre içerisinde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuması gerektiğine vurgu yapan Pilli, sınır kapılarında vakalardaki artış nedeniyle tüm önlemlerin alındığını, sınır kapılarında rastgele yapılan PCR testlerinin sıklaştırıldığını ve şu ana kadar herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını ifade etti.

RUM KESİMİNDE 93 POZİTİF VAKA

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 3877 test yapılırken, 93 pozitif vaka saptandı.

Rum kesiminde salgının başlangıcından bu yana en büyük vaka artışı son 24 saat içerisinde yaşanan bu rakamla toplam vaka sayısı 2274'e ulaştı.

Temaslı takibi ve onlara yapılacak testlerin sonucuna göre sayının artabileceği belirtiliyor.