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İngiltere İtalya ve Vatikan'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

Koronavirüs salgınında Avrupa başı çekenler arasında olan , ve 'da artan vaka sayılarından sonra yeni bir karar aldı. İngiltere'de İtalya ve Vatikan'dan ülkelerine geleceklere 14 gün karantina şartı getirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
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İngiltere İtalya ve Vatikan'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

İngiltere, İtalya, Vatikan ve San Marino'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının uygulanacağını duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya, Vatikan ve San Marino'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığı, bu nedenle seyahat edilebilecek ülkeler listesinin güncellendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu ülkelerin "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden" pazar 04.00'ten itibaren çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'ye bu ülkelerden geleceklerin kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, bu kurala uymayanların 10 bin sterline kadar para cezasıyla karşılaşabilecekleri uyarısı da yapıldı.

Açıklamada, Girit adasından ülkeye geleceklere 14 günlük karantina şartının da kaldırıldığı bildirildi.

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