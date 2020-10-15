Azerbaycan'ı yasa boğan hikaye! Genç yaşta anne-babasız kaldılar...





NİLAY'I 'ANNEN YAKINDA GELECEK' DİYE AVUTUYORUZ

GENCE saldırısında babası ve 10 günlük hamile annesini kaybeden 2 yaşındaki Nilay Aliyeva'nın cenazede ağlarken bir yakını tarafından teselli edilen görüntüleri yürekleri dağlamıştı. Nilay, saldırı gecesi kaldığı odanın enkazından hafif sıyrıklarla arama ve kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Annesi Günay Aliyeva, 3 saat enkaz altında kaldı ve çıkarıldıktan sonra hastanede 1 gün tedavi gördü ancak 12 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Taziye günü yeğeni Nilay'ı teselli etmekle meşgul olan hala Rena Guliyeva, "Nilay için 6 gün sonra ikinci doğum günü yapılacaktı. Şu an ne annesi var ne de babası. Sürekli bir şekilde ağlayarak ebeveynlerini istiyor. Annen yakında gelecek diyerek onu geçiştiriyoruz. 6 yıldır evlilerdi. Çocukları bir türlü olmadı. En sonunda tüp bebek tedavisini denediler. Allah onlara Nilay'ı verdi. Bu olay yaşanmasaydı ikinci çocukları doğacaktı." diye konuştu.