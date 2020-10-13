Son dakika: Trump’ın koronavirüs testi negatif çıktı

Beyaz Saray'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı.

TRUMP SEÇMENLER İLE BULUŞACAK

Donald Trump, Kovid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez iki gün önce halka açık bir etkinliğe katılarak, yüzlerce Amerikalıya hitap etmişti.

Trump Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte ülkenin farklı yerlerinden gelen destekçileri ile buluşurken, Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise ABD Başkanı'nın Kovid19'a ilişkin negatif test raporu alıp almadığı konusuna değinilmemişti.

1 Ekim Perşembe gününü 2 Ekim Cuma gününü bağlayan gece yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Trump, cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra pazartesi günü taburcu edilmişti.

Tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam edilen Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, yaptığı son açıklamada, "Cumartesi günü, Başkan'a Kovid-19 tanısı konulalı 10 gün olacak. Sağlık ekibinin uyguladığı ileri seviyeli tanıların ilerlemesine baktığım zaman, cumartesi günü Başkan'ın güvenli bir biçimde kamusal işlerine dönmesini bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.