13 Ekim 2020, Salı
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Son dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 220 bini geçti

salgınının merkezi haline gelen 'de ölümler artarak devam ediyor. Yapılan son açıklamada, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 220 bin 254 olduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2020
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Son dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 220 bini geçti

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bin 254'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 220 bin 254 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 48 bin 212 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 197 bin 84 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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