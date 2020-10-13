Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan, Caparov'un Başbakanlık görevine getirilmesine veto

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre toplumda Caparov'un Başbakanlığı ve kabinesinin meşruiyetinin sorgulandığını gerekçe gösteren Cumhurbaşkanı Ceenbekov, 120 milletvekili bulunan Meclisin oylamasında salt çoğunluğun sağlanmadığı için kararnamenin geri gönderilmesine karar verdi.

Başbakan adayı ve kabine üyelerinin oylandığı olağanüstü Meclis genel oturumuna 51 milletvekilinin katıldığı ve 10 milletvekilinin de vekaletname gönderdiğinin anlaşıldığı belirtildi. Başbakan adayı, hükümetin programı, yapısı ve kabine üyelerinin onaylanması için Meclisin salt çoğunluğu yani en az 61 milletvekilinin oylamaya bizzat katılması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan gün içinde Caparov'u kabul eden Ceenbekov, görüşmede "Ülkede istikrarı korumak ve güçlendirmek için tüm kararlarımız meşru olmalı ve sorgulanmamalıdır." ifadesini kullanmış ve yeni kabineyle ilgili meclisin kararnamesini geri göndereceğini aktarmıştı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal ve talan edilmişti.

Göstericilerin bir bölümü, "valiyi rehin almak ve gösteriler düzenlemek" suçundan hapis yatan Ata Curt Partisi eski Milletvekili Sadır Caparov, cezaevinden çıkarılarak aynı gün Başbakanlık koltuğuna oturtulmuştu.

Başbakanlık binasını 5 gün boyunca ablukada tutan Caparov destekçileri, parlamentodan Caparov'un Başbakanlığını onaylamasını talep edilmişti.