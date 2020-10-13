Hamile arkadaşının karnını yarıp bebeğini çıkardı! Kan donduran olay...

Evini ziyarete gelen ve ismi açıklanmayan arkadaşı, Hancock'u karnında bıçaklayıp bebeğini karnında çıkarıp kaçtı. Anne aşırı kan kaybından hayatını kaybederken, bebeği kaçıran kadın bebeği hastaneye götürdü ama bebek de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.