Hamile arkadaşının karnını yarıp bebeğini çıkardı! Kan donduran olay...
Son dakika haberine göre; Amerika'nın Texas eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki 7,5 aylık hamile kadın, arkadaşı olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan bir kadın tarafından karnı yarılarak öldürüldü.
Reagan Hancock isimli genç kadın, bebeğini kucağına almak için gün sayarken vahşi bir cinayete kurban gitti.
Evini ziyarete gelen ve ismi açıklanmayan arkadaşı, Hancock'u karnında bıçaklayıp bebeğini karnında çıkarıp kaçtı. Anne aşırı kan kaybından hayatını kaybederken, bebeği kaçıran kadın bebeği hastaneye götürdü ama bebek de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evin güvenlik kameralarından bakan polis, Hancock'u öldüren arkadaşının kimliğini tespit edip Oklahoma Teksas eyalet sınırında yakaladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hancok'un annesi, kızını ziyarete gitmeden önce aradığını, kızı telefonlara cevap vermeyince evine gittiğini ve kızını kanlar içinde yerde ölmüş bir şekilde bulduğunu söyledi.
Teksas polisi yaptığı açıklamada, kadının annesinin karnından çıkardığı bebeği hastaneye götürürüp kendi çocuğuymuş gibi tedavi ettirmeye çalıştığını, hastane çalışanlarının durumdan şüphelendiğini anladığı anda hastaneden kaçtığını söyledi.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.