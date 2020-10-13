13 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hamile arkadaşının karnını yarıp bebeğini çıkardı! Kan donduran olay...

Hamile arkadaşının karnını yarıp bebeğini çıkardı! Kan donduran olay...

Son dakika haberine göre; 'nın eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki 7,5 aylık hamile , arkadaşı olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan bir kadın tarafından karnı yarılarak öldürüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2020
ABONE OL
Hamile arkadaşının karnını yarıp bebeğini çıkardı! Kan donduran olay...

Reagan Hancock isimli genç kadın, bebeğini kucağına almak için gün sayarken vahşi bir cinayete kurban gitti.

Hamile arkadaşının karnını yarıp bebeğini çıkardı! Kan donduran olay...

Evini ziyarete gelen ve ismi açıklanmayan arkadaşı, Hancock'u karnında bıçaklayıp bebeğini karnında çıkarıp kaçtı. Anne aşırı kan kaybından hayatını kaybederken, bebeği kaçıran kadın bebeği hastaneye götürdü ama bebek de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hamile arkadaşının karnını yarıp bebeğini çıkardı! Kan donduran olay...

Evin güvenlik kameralarından bakan polis, Hancock'u öldüren arkadaşının kimliğini tespit edip Oklahoma Teksas eyalet sınırında yakaladı.

Hamile arkadaşının karnını yarıp bebeğini çıkardı! Kan donduran olay...

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hancok'un annesi, kızını ziyarete gitmeden önce aradığını, kızı telefonlara cevap vermeyince evine gittiğini ve kızını kanlar içinde yerde ölmüş bir şekilde bulduğunu söyledi.

Hamile arkadaşının karnını yarıp bebeğini çıkardı! Kan donduran olay...

Teksas polisi yaptığı açıklamada, kadının annesinin karnından çıkardığı bebeği hastaneye götürürüp kendi çocuğuymuş gibi tedavi ettirmeye çalıştığını, hastane çalışanlarının durumdan şüphelendiğini anladığı anda hastaneden kaçtığını söyledi.

Hamile arkadaşının karnını yarıp bebeğini çıkardı! Kan donduran olay...

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA