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Bir dönem Türkiye'de forma giyen Azerbaycanlı Rashad Sadygov cepheye gitti

Türkiye'de 2005-2012 yılları arasında , ve forması giyen Azerbaycanlı 'ın Ermenistan işgaline karşı durmak için gönüllü olarak cepheye gittiği ortaya çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2020
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Bir dönem Türkiye'de forma giyen Azerbaycanlı Rashad Sadygov cepheye gitti

Azerbaycan'ın eski milli futbolcusu Rashad Sadygov, 2005-2012 yılları arasında Türkiye'de 3 kulüpte forma giymişti. Kayseri, Kocaeli ve Eskişehirspor kulüplerinde forma giyen Bakü doğumlu Rashad Sadygov, Ermenistan işgaline karşı ordusuna destek veriyor.

ÜLKESİ İÇİN CEPHEYE GİTTİ

Ermenistan işgaline karşı ülkesi için gönüllü olarak asker olma kararı alan milli futbolcu Rashad Sadygov, cepheye gitti. İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için vatanına hizmet etme kararı alan Rashad Sadygov'un 2 hafta önce cepheye gittiği öğrenildi.

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