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Son dakika | Azerbaycan'dan Yunanistan'a misilleme

Son dakika haberi... 'dan 'a misilleme geldi. Azerbaycan Yunanistan büyükelçisini geri çağırdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Son dakika | Azerbaycan'dan Yunanistan'a misilleme

Azerbaycan'dan Yunanistan'a misilleme geldi. Azerbaycan Yunanistan büyükelçisini geri çağırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül'de Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı başlattığı yeni saldırı eyleminin bir parçası olarak, işgal altındaki Azerbaycan topraklarına Yunanistan da dahil olmak üzere yabancı ülkelerden Ermeni vatandaşların gelişine ilişkin açık kaynaklarda bulunan bilgileri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatine sunduk. Bu bağlamda, karşı taraftan konuyla ilgili soruşturma yapması ve bilgi vermesi istenmiştir. Rum tarafının istişareler için büyükelçisini geri çağırma kararının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Yunanistan Cumhuriyeti büyükelçisi istişareler için Bakü'ye çağrıldı" ifadelerine yer verildi.

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