Dünyada ilk 'Covid pasaport' uygulaması İngiltere'de başlıyor

Covid pasaport uygulaması için denemeler, karantinaya alınma riski olmadan uluslararası seyahate izin verecek teknolojiyi test etmek için bu hafta Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda yapılacak.

United Airlines ve Cathay Pacific'teki yolcular, 'CommonPass' adlı bir cep telefonu uygulamasını denemeye başlıyor. Uygulamanın, dijital bir sağlık geçiş sertifikası görevi göreceği ifade edildi. Söz konusu uygulamada, kişinin koronavirüs test durumunu ve aşı olup olmadığına ilişkin bilgilerin yer alacağı aktarıldı. Öte yandan, uygulamanın henüz 'test' aşamasında olduğu, Londra, New York, Hong Kong ve Singapur uçuşlarını yapan gönüllü kişilerce deneneceği ifade edildi. Ayrıca, uygulama sayesinde karantina riski altında olmadan uluslararası seyahat edilmesinin önünün açılacağı düşünülüyor.

VAKA SAYISI 14 BİN ÜSTÜNDE

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 162 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede toplam vaka sayısı 544 bin 275'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 162 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 70 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 544 bin 275'e, toplam can kaybı ise 42 bin 515'e ulaştı.