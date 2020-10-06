ABD ordusunda koronavirüs alarmı! Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve birkaç kuvvet komutanı karantinada
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması sonrası ABD ordusunda da koronavirüs alarmı verildi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile birkaç kuvvet komutanının ordunun üst kademesinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla kendilerini karantinaya aldığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve bazı üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından ABD ordusunun üst düzeylerinde de görülmeye başlaması Pentagon'da alarma yol açtı.
Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir askeri yetkili, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray'in Kovid-19 salgınına yakalandığı bilgisi üzerine Orgeneral Milley ve birçok kuvvet komutanının kendilerini karantinaya aldığını açıkladı. Generallerin, Amiral Ray ile temas edip etmediği bilinmiyor.
Milley'in hafta sonu yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirilmişti.
BEYAZ SARAY'DAKİ ASKERLERDE DE KOVİD-19 ÇIKTI
Öte yandan, Trump'ın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yaveri Jayna McCarron ve Trump'ın asker valelerinden birine de Kovid-19 tanısı konulduğu belirtildi. Söz konusu askerin Trump'la seyahate de katıldığı kaydedildi.