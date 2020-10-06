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ABD ordusunda koronavirüs alarmı! Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve birkaç kuvvet komutanı karantinada

Başkanı 'ın koronavirüse yakalanması sonrası ABD ordusunda da alarmı verildi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral ile birkaç kuvvet komutanının ordunun üst kademesinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla kendilerini karantinaya aldığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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ABD ordusunda koronavirüs alarmı! Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve birkaç kuvvet komutanı karantinada

Başkanı ve bazı üst düzey yetkilisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından ABD ordusunun üst düzeylerinde de görülmeye başlaması 'da alarma yol açtı.

Amerikan televizyonuna konuşan bir askeri yetkili, Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray'in Kovid-19 salgınına yakalandığı bilgisi üzerine Orgeneral Milley ve birçok kuvvet komutanının kendilerini karantinaya aldığını açıkladı. Generallerin, Amiral Ray ile temas edip etmediği bilinmiyor.

Milley'in hafta sonu yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirilmişti.

BEYAZ SARAY'DAKİ ASKERLERDE DE KOVİD-19 ÇIKTI

Öte yandan, Trump'ın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yaveri Jayna McCarron ve Trump'ın asker valelerinden birine de Kovid-19 tanısı konulduğu belirtildi. Söz konusu askerin Trump'la seyahate de katıldığı kaydedildi.

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