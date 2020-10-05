05 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Üç köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Üç köy daha işgalden kurtarıldı

Son dakika... Twitter hesabından açıklama yapan , Cebrayıl bölgesinde üç köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
ABONE OL
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Üç köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cebrayıl bölgesinde üç köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrayıl bölgesinin Şeyhali Ağalı, Sarıccali, Mazra köylerini ve farklı yönlerde birçok stratejik noktayı kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu devam ediyor. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu dün de Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı.

Azerbaycan Ordusu mu daha güçlü? Ermenistan Ordusu mu daha güçlü? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı AZERBAYCAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? ERMENİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN YORUMLADI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA