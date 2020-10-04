ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saat içerisinde 665 kişi daha arttı

ABD korona virüs salgınında vaka ve vefat eden sayılarında dünya genelinde ilk sırada olmayı sürdüyor.

Eyaletlere bakıldığında 829 bin 744 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 802 bin 180 vakayla Teksas ve 714 bin 591 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 290 can kaybıyla ilk sıradakini yerini koruyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 560 bine yakın vakayla Hindistan ve 4 milyon 906 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.