ABD siyasetini koronavirüs vurdu: Cumhuriyetçi Senatör de koronavirüse yakalandı
ABD'de Wisconsin eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Ron Johnson koronavirüse yakalandı. Johnson ile birlikte koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhuriyetçi senatör sayısı 5'e yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump da dün koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Senatör Ron Johnson, Kovid-19'a yakalanan 5. senatör oldu.
Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamada, senatörün temas ettiği kişilerden birinde Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yaptırdığı testte virüse yakalandığının ortaya çıktığı kaydedildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Senatör Johnson'ın semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
5'E YÜKSELDİ
Johnson ile birlikte şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhuriyetçi senatörlerin sayısı 5'e çıktı.
Daha önce de Kentucky senatörü Rand Paul, Louisiana Senatörü Bill Cassidy ve son iki günde Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ile Utah Senatörü Mike Lee, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.