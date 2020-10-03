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ABD siyasetini koronavirüs vurdu: Cumhuriyetçi Senatör de koronavirüse yakalandı

'de Wisconsin eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Ron Johnson koronavirüse yakalandı. Johnson ile birlikte koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhuriyetçi senatör sayısı 5'e yükseldi. ABD Başkanı da dün koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.10.2020
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ABD siyasetini koronavirüs vurdu: Cumhuriyetçi Senatör de koronavirüse yakalandı
Senatör Ron Johnson, Kovid-19'a yakalanan 5. senatör oldu.

Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamada, senatörün temas ettiği kişilerden birinde Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yaptırdığı testte virüse yakalandığının ortaya çıktığı kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Senatör Johnson'ın semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

5'E YÜKSELDİ

Johnson ile birlikte şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhuriyetçi senatörlerin sayısı 5'e çıktı.

Daha önce de Kentucky senatörü Rand Paul, Louisiana Senatörü Bill Cassidy ve son iki günde Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ile Utah Senatörü Mike Lee, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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