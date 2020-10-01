Koronavirüsten kurtulsanız bile... Uzmanlardan tedirgin eden uyarı

EN SIK GÖRÜLENİ YORGUNLUK

Kwon, yorgunluğun yüzde 26,2 okuma ile en yaygın yan etki olduğunu, onu yüzde 24,6 ile konsantrasyon bozukluğunun izlediğini söyledi. Diğer yan etkiler arasında ise psikolojik veya zihinsel yan etkiler ile tat ve koku kaybı yer alıyor.