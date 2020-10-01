01 Ekim 2020, Perşembe
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Haberler Dünya Haberleri Koronavirüsten kurtulsanız bile... Uzmanlardan tedirgin eden uyarı

Koronavirüsten kurtulsanız bile... Uzmanlardan tedirgin eden uyarı

Son dakika haberi... 2019 Aralık ayında ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüsün yan etkilerinden en azından birinin uzun süre etkisinde olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde her 10 corona virüs hastasının 9'unda yan etkilerin yaşanmaya devam ettiği tespit edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.10.2020
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Koronavirüsten kurtulsanız bile... Uzmanlardan tedirgin eden uyarı

Güney Kore'de yapılan araştırmaya göre, her 10 koronavirüs hastasından 9'u, hastalıktan kurtulduktan sonra yorgunluk, psikolojik sorunlar, koku ve tat kaybı gibi yan etkiler yaşamaya devam ediyor.

Koronavirüsten kurtulsanız bile... Uzmanlardan tedirgin eden uyarı

Araştırma, küresel ekonomiyi harap eden, sağlık sistemlerinde aşırı baskı yaratan ve insanların yaşam biçimini değiştiren koronavirüs salgınında, küresel can kaybı sayısının bir milyonu aşmasının ardından geldi.

Koronavirüsten kurtulsanız bile... Uzmanlardan tedirgin eden uyarı

HASTALIĞI YENENLERİN YÜZDE 91'İNİ ETKİLİYOR

NTV'nin haberine göre; Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) yetkilisi Kwon Jun-wook, 965 iyileşmiş koronavirüs hastasıyla yapılan çevrim içi bir ankette, katılımcıların 879'unun (yüzde 91,1'i) hastalığın en az bir yan etkisine uzun süre boyunca maruz kaldığını belirttiğini açıkladı.

Koronavirüsten kurtulsanız bile... Uzmanlardan tedirgin eden uyarı

EN SIK GÖRÜLENİ YORGUNLUK

Kwon, yorgunluğun yüzde 26,2 okuma ile en yaygın yan etki olduğunu, onu yüzde 24,6 ile konsantrasyon bozukluğunun izlediğini söyledi. Diğer yan etkiler arasında ise psikolojik veya zihinsel yan etkiler ile tat ve koku kaybı yer alıyor.

Koronavirüsten kurtulsanız bile... Uzmanlardan tedirgin eden uyarı

16 KURULUŞLA YAN ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMASI

Bununla birlikte Güney Kore, iyileşen hastaların yaşadığı yan etkilere ilişkin BT taramalarının analiz edildiği 16 tıbbi kuruluşla farklı bir çalışma yürütüyor.

Koronavirüsten kurtulsanız bile... Uzmanlardan tedirgin eden uyarı

Çalışmanın sonuçlarının önümüzdeki ay yayınlanması bekleniyor.

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