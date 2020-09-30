Donald Trump ve Joe Biden'ın düellosunda hakaretler havada uçuştu

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLERİ

İklim değişikliği konusunda sorular yöneltilirken Wallace'ın birkaç kez bastırması üzerine Trump, iklim değişikliğinin kısmen insanlardan kaynaklı olduğunu kabul etti.

Trump, "Birçok şey buna neden oluyor ama kısmen insanlar da neden oluyor." ifadesini kullanırken ABD'nin batı yakasında devam eden yangınların ise kötü ormancılık yönetiminden kaynaklandığını söyledi.

Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesine de değinen Trump, anlaşmanın yakıt verimlilik standartlarının çok az bir fark yarattığını, buna karşın ülkedeki araç fiyatlarını yükselttiğini söyledi. Biden ise başkan seçildikten sonra Paris İklim Anlaşmasına geri döneceğini açıkladı.

BİDEN'IN SÖZLERİ GECEYE DAMGA VURDU: PUTİN'İN KÖPEĞİSİN

Amerikan halkının Trump'a karşı neden kendisini tercih etmesi gerektiğine dair bir soruya yanıt veren Biden, "Bu başkanın yönetiminde biz zayıfladık, hastalandık, ayrıştık ve daha da saldırganlaştık." dedi.

Obama döneminde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kafa tutulduğunu iddia eden Biden, Trump için "Bu, Putin'in köpeğidir. Halen Putin'in Amerikan askerlerinin başına ödül koymasına bir şey diyemedi." ifadelerini kullandı.

Trump ise Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, Moskova Belediye Başkanından para aldığı iddialarını gündeme getirerek, Hunter'ın, ordudan kokain içtiği gerekçesi ile atıldığını, Biden başkan yardımcısı olana kadar işsiz olduğunu, ancak daha sonra Ukrayna, Rusya ve Çin ile işler tutup milyonlarca dolarlık servet elde ettiğini iddia etti.