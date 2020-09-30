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Azerbaycan'dan Ermenistan'a flaş suçlama: Yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi

Son dakika haberi... , Erivan yönetiminin işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerler getirmesinin terörizmin 'ın devlet politikasının parçası olduğunu gösterdiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Azerbaycan'dan Ermenistan'a flaş suçlama: Yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi tarafından yapılan ilgili açıklamaları yorumlayan bakanlık, bu tür yöntemlerin Ermenistan tarafından yaygın olarak kullanılması konusundaki endişelerin Azerbaycan tarafından defalarca dile getirildiği belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ermenistan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini ve çevre illeri işgali sırasında ve ülkemize yönelik sonraki saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirmişti.

Ermenistan'ın son aylarda yasa dışı yerleşim politikasının bir parçası olarak işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerleri getirmesi ve bunları 'gönüllü gruplar' adı altında Azerbaycan'a yönelik saldırı operasyonlarında kullanması, terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının parçası olduğunu bir kez daha göstermektedir."

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