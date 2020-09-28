ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 209 bin 470’e ulaştı

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 209 bin 470 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 322 bin 405 kişiye ulaştı.

Ülkede, 4 milyon 560 bin 771 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

İTALYA'DA SON 24 SAATTE 1494 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI



İtalya'da son 24 saatte 1494 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 16 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 311 bin 364'e, toplam can kaybı ise 35 bin 851'e ulaştı.

Ülkede 221 bin 762 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.