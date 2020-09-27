27 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İletişim Başkanı Altun'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama

İletişim Başkanı Altun'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama

İletişim Başkanı , "Ermeni saldırganlığını en güçlü biçimde kınıyor, dünyanın tüm makul ülkelerine, bu işgale ve saldırılara karşı ile dayanışma içinde olma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.09.2020
ABONE OL
İletişim Başkanı Altun'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Azerbaycan'daki kardeşleriyle her zaman omuz omuza olacaklarını belirtti.

Ermenistan'ın saldırganlık yapmadan önce bunu hesaba katması gerektiğine dikkati çeken Altun, savaş ve istikrarsızlığın bölgeye faydasının olmayacağını vurguladı.

Uluslararası toplumun bir kez daha Ermeni saldırganlığı karşısında üç maymunu oynadığını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Onlarca yıldır hiçbir şey yapmayarak, hatta yasa dışı işgale ortak olarak Ermeni tarafını cesaretlendirdiler. Mevcut çatışma, durumun sürdürülemez hale geldiğinin kanıtıdır. Ermenistan, Azerbaycan topraklarında işgalci durumundadır. On yıllardır Dağlık Karabağ'ı işgal etmekle kalmadılar, aynı zamanda Azerbaycan'a karşı sürekli provokasyonlara kalkıştılar. Bugün yaptıkları saldırı, bir kez daha tehlikeli bir durum oluşturdu. Ermeni saldırganlığını en güçlü biçimde kınıyor, dünyanın tüm makul ülkelerine, bu işgale ve saldırılara karşı Azerbaycan ile dayanışma içinde olma çağrısında bulunuyoruz. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bunun gereğini yaparız."

Son dakika: ABDden Azerbaycan-Ermenistan açıklaması SON DAKİKA: ABD'DEN AZERBAYCAN-ERMENİSTAN AÇIKLAMASI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA