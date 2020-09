İletişim Başkanı Altun'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Azerbaycan'daki kardeşleriyle her zaman omuz omuza olacaklarını belirtti.

Ermenistan'ın saldırganlık yapmadan önce bunu hesaba katması gerektiğine dikkati çeken Altun, savaş ve istikrarsızlığın bölgeye faydasının olmayacağını vurguladı.

We will always stand shoulder to shoulder with our brothers and sisters in Azerbaijan against all forms of aggression. Armenia must take this into account in their calculations before launching their belligerent attacks. War and instability will not benefit this region.