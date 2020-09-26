Rusya'dan umut veren açıklama: Koronavirüse karşı hayat boyu bağışıklık kazanmak mümkün

Vektör Enstitüsü'nün geliştirdiği aşıyla ilgili de bilgi veren Maksyutov, Kovid-19'a karşı antikorların ilk aşıdan 14 gün sonra antikor gelişmeye başladığını, ancak korumaya yeterli olacak titrenin ikinci aşıdan sonra geliştiğini, iki aşının arasındaki sürenin 21 gün olduğunu vurguladı.

Vektor Enstitüsü'nün koronavirüsü önleyen iki aşıyı piyasaya sürmeyi planladığını belirten Maksyutov, sivil vatandaşların yararlanacağı bu iki aşının daha önce geliştirilen 6 teknolojik platform arasından seçildiğini sözlerine ekledi.