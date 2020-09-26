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İsrail’de günlük korona virüs vaka sayısında rekor artış

’de korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 221 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başladığı günden bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2020
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İsrail’de günlük korona virüs vaka sayısında rekor artış

Korona virüs salgınında birçok ülkede günlük vaka sayıları rekor seviyede artmaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 221 yeni vakanı tespit edildiği, toplam vaka sayısının 226 bin 586'ya yükseldiği aktarıld

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 417'ye ulaştığını açıkladı.

Bakanlık, tedavi altındaki 728 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. İsrail'de bugün Şubat ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Öte yandan İsrail'de vaka sayılarında yaşanılan artış nedeni ile 18 Eylül'de 3 haftalığına karantina ilan edilmişti. İsrail korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dünyada ikinci kez karantina kararı alan tek ülke konumunda bulunuyor.

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