25 Eylül 2020, Cuma
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Huawei şirketine ait bir tesiste yangın çıktı! Ölüler var

'in Dongguan kentinde bulunan bir şirketinde çıktı. Teknoloji şirketinde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2020
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Huawei şirketine ait bir tesiste yangın çıktı! Ölüler var

Çin'de teknoloji şirketi Huawei'e ait bir tesiste çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Channel News Asia'da yer alan habere göre, yetkililer ülkenin güneyinde yer alan Dongguan kentinde Huawei'e ait tesiste yangın çıktığını bildirdi.

Yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiği yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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