Huawei şirketine ait bir tesiste yangın çıktı! Ölüler var
Çin'in Dongguan kentinde bulunan bir Huawei şirketinde yangın çıktı. Teknoloji şirketinde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Çin'de teknoloji şirketi Huawei'e ait bir tesiste çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Channel News Asia'da yer alan habere göre, yetkililer ülkenin güneyinde yer alan Dongguan kentinde Huawei'e ait tesiste yangın çıktığını bildirdi.
Yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiği yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.