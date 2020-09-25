Daha önce Suriye'de kullanıldı! Kafkas 2020 tatbikatında Karadeniz'den seyir füzesi fırlatıldı

Rusya'da 26 Eylül'e kadar devam edecek olan ve Rusya'nın yanı sıra Belarus, Çin, İran, Pakistan, Ermenistan ve Myanmar ordularından bin askerin katıldığı Kafkas 2020 Uluslararası Askeri Tatbikatı ülkenin 4 farklı noktasında devam ediyor. Tatbikatta özellikle Astrahan'da hava savunma sistemleri tatbikatları yapılırken Hazar Denizi'nde topçu atışları, Karadeniz'de ise çoğunlukla deniz tatbikatları gerçekleşiyor. Tüm dünyanın merakla izlediği tatbikata karşı NATO, Ukrayna'da 'Ortak Kuvvetler 2020' tatbikatı gerçekleştirirken Kafkas 2020 tatbikatında tüm dünyayı tedirgin eden nükleer başlık kullanılabilen seyir füzeleri fırlatılıyor. Tatbikatın ikinci gününde Karadeniz'den, Rusya donanmasında bulunan Ivanovets ve R-60 gemilerinden Moskit tipi seyir füzesi fırlatıldı. Karadeniz'de gerginliği artıran hamle olarak görülen fırlatmaların ardından dün de Karadeniz'den seyir füzeleri fırlatıldı.

DAHA ÖNCE SURİYE'DE KULLANILDI

Kafkas 2020 tatbikatı çerçevesinde Karadeniz'de fırlatılan Kalibr seyir füzeleri, daha önce Suriye'de yaşanan iç savaşın sırasında Rusya'nın kontrolündeki Lazkiye'deki Tartus Limanı'ndan Suriye operasyonları sırasında kullanılmıştı. B-271 Kolpino tipi denizaltıdan fırlatılan Kalibr seyir füzeleri Rusya kıyılarındaki hedefleri vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'den fırlatılan seyir füzelerinin denizden yüz mil uzaklıktaki kıyı hedeflerini vurduğunu ve bu tatbikatta Rus donanmasına ait 20 savaş gemisinin yardımcı unsur olarak tatbikata destek verdiğini açıkladı.