Çin'den Trump'ın "Koronavirüsten Çin'i sorumlu tutmalıyız" sözlerine tepki

Vuhan'a 23 Ocak'ta ulaşım kısıtlamasının getiriline kadar geçen sürede Çin dışındaki ülkelerde yalnızca 9 Kovid-19 vakası tespit edilmiş olduğunu hatırlatan Vang, Washington yönetiminin Çin vatandaşlarına 2 Şubat'ta sınırlarını kapattığında ABD'de yalnızca 12 vakanın görüldüğünü anımsattı.

Çin'in pandemiyi engellemek üzere attığı adımların her aşamada açık ve şeffaf olduğunu savunan Venbin, "Koronoloji gayet açık, olgu ve veriler ortadadır. Çin'i sürekli olarak Kovid-19'la ilişkili iddialarla karalayarak ABD virüs salgınını kötü yönetmesinin suçunu başkalarına yüklemeye çalışıyor. Bu boşuna bir çabadır." değerlendirmesinde bulundu.







TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, dün Genel Kurula gönderdiği video mesajda, "Bu pandemiyi dünyaya salan ülke olan Çin'i de sorumlu tutmalıyız. Virüsün ilk günlerinde Çin ülke içi seyahati durdurdu ancak Çin'den yapılan uçuşlara izin verdi. Çin, benim uyguladığım seyahat yasağını da kınadı. Çin hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yanlış bir şekilde virüsün insana bulaştığına dair kanıt olmadığını söyledi. Sonra da belirti göstermeyen kişilerin virüsü yaymayacağını duyurdu. BM, bu eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.