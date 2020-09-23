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İtalya'dan göç anlaşmasıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği () Komisyonu’nun üye ülkelere sunduğu yeni göç ve iltica anlaşmasının gerçek bir göç politikası için önemli bir adım olduğunu bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2020
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İtalya'dan göç anlaşmasıyla ilgili flaş açıklama

Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Göçmen anlaşması, gerçek bir AB göç politikası için önemli bir adımdır. Şimdi AB Konseyi, dayanışma ve sorumluluğu dengeli şekilde bir araya getirmeli. Geri dönüşler ve yer değiştirme konusunda güvence gereklidir. İlk varış ülkeleri, göç akınını Avrupa adına tek başlarına idare edemezler." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu, bugün üye ülkelere, uygulanmasında sorunlar çıkan mevcut kota sisteminin yerine yeni bir göç ve iltica anlaşması önerisinde bulunmuştu.

Öte yandan, İtalya İçişleri Bakanlığı ve Katolik yardım derneği Sant'Egidio bir protokol imzalayarak, Yunanistan'ın Midilli adasında buluna 12 bin 500 göçmenin kaldığı Moria kampında 9 Eylül'de çıkan yangın sonrasında yersiz kalan göçmenlerden 300'ünü İtalya'ya almayı kararlaştırdı.

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