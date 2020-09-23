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İtalya'da son 24 saatte 1640 kişiye koronavirüs (Covid-19) tanısı konuldu

, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1640 yeni vaka açıkladı. Ülkede vefat kaybedenlerin sayısı 20 artarak 35 bin 758'e ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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İtalya'da son 24 saatte 1640 kişiye koronavirüs Covid-19 tanısı konuldu

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1640 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulurken, ülkede salgının başlangıcından beri virüsün bulaştığı kişi sayısı 302 bin 537 oldu.

Son beş gündür düşüş trendindeki günlük yeni vaka sayısı, bugün yeniden yükseldi.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 46 bin 114'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 244'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 20 artarak 35 bin 758'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı da 995 artarak 220 bin 665 oldu.

MALTA'DAKİ DURUM

AB ülkeleri içinde ikinci dalgayı ciddi şekilde yaşayan ülkelerden Malta'da bugün 42 yeni Kovid-19 vakası açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 856 oldu.

Salgın başından beri 25 kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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