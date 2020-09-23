Fransa Moria kapındaki 500 çocuğa sahip çıkacak

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında iki hafta içinde birçok defa yangın çıkmış, çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampı, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.